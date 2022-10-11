Российские оккупанты 10 октября похитили и предположительно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в телеграм.

"Таким образом, россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на "Росатом". Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств", - указано в сообщении.

"Энергоатом" призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и мировое сообщество задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

"Беспредел захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно быстрее остановить! Для этого необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть под полный контроль Украины", - подчеркнули в НАЭК.

Как сообщала "Страна", это уже не первое похищение сотрудников ЗАЭС – от рядового персонала до экс-генерального директора Игоря Мурашова.

Ранее во вторник Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что представители вооруженных сил РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции с целью вынудить их оформить российские паспорта и подписать контракты с "Росатомом".

3 октября захваченного россиянами директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова освободили после того, как МАГАТЭ потребовало от РФ разъяснений по поводу захвата.

Также стало известно, что вернувшийся из плена гендиректор Запорожской АЭС больше не будет занимать свою должность. Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что он будет исполнять обязанности гендиректора ЗАЭС, а администрирование станции с момента задержания россиянами бывшего руководителя станции Игоря Мурашова перенесено в Киев.