Запорожская атомная электростанция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего энергоснабжения и теперь полагается на дизельные генераторы.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Глава организованной оккупантами "администрации" Энергодара Александр Волга обвинил Украину в прекращении подачи электричества на АЭС.

В Энергоатоме объяснили отключение Запорожской АЭС обстрелом подстанции "Днепровской" в Днепропетровской области, которая и питала АЭС.

"Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера украинская разведка сообщала, что на ЗАЭС отключили все энергоблоки, а сотрудников заставляют подписывать контракты с Росатомом.

А "Энергоатом" сообщил о похищении замдиректора ЗАЭС по персоналу.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.