В интересах Москвы и Киева вернуться к переговорам о мире. Но решение по этому поводу - за Украиной.

Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала BMF TV.

"Вернуться к столу и вести переговоры будет в интересах Украины и России", - заявил Макрон.

"Но это не Франции решать вопрос о переговорах, а украинцам", - добавил он.

Макрон полагает, что предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта.

"Мы хотим сохранить Европу единой и создать условия для переговоров с Россией", - сказал Макрон.

Вместе с тем он уточнил, что вести переговоры не будет означать отказ от территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Макрон уже заявлял, что война между Украиной и Россией закончится "только за столом переговоров".

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.