Президент РФ Владимир Путин 14 октября сделал заявление возможности его переговоров с Джо Байденом на саммите G20, о бессмысленности которых недавно заявил американский президент.

Об этом Путин сказал на пресс-конференцию в Астане, ее транслировали российские СМИ.

"Пока не вижу необходимости в переговорах с Байденом, нет пока базиса для переговоров. Не до конца решен и вопрос о моей поездке на G20", - сказал Путин.

Напомним, недавно в Индонезии сообщили, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

Однако после этого пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент еще не принял решения об участии в саммите G20.

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