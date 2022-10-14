Путин заявил, что вопрос его поездки на саммит G20 не до конца решен, а для переговоров с Байденом нет базиса
Президент РФ Владимир Путин 14 октября сделал заявление возможности его переговоров с Джо Байденом на саммите G20, о бессмысленности которых недавно заявил американский президент.
Об этом Путин сказал на пресс-конференцию в Астане, ее транслировали российские СМИ.
"Пока не вижу необходимости в переговорах с Байденом, нет пока базиса для переговоров. Не до конца решен и вопрос о моей поездке на G20", - сказал Путин.
Напомним, недавно в Индонезии сообщили, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали.
Однако после этого пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент еще не принял решения об участии в саммите G20.
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