Президент РФ Владимир Путин сделал очередное заявление по Крымскому мосту на пресс-конференции в Астане 14 октября. По его словам, взрывчатку для его подрыва доставили морем. В связи с этим Путин заявил о вероятности того, что зерновая сделка может быть поставлена под вопрос.

"ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем - но пока неизвестно, использовался ли зерновоз. Если выяснится, что зерновой коридор использовался для подготовки терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, но пока такой информации нет", - сказал Путин.

Ранее в Кремле дали понять, что ядерного удара за подрыв Крымского моста не будет.

Напомним, водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика по документам вез в Крым пленку из Армавира.

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