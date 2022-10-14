Встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина в ближайшее время не предвидится, но Турция продолжает свои усилия по возобновлению переговоров.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции 14 октября, его слова приводят российские СМИ.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в РФ "никогда не слышали от Эрдогана идею проведения пятисторонних переговоров по Украине".

А Песков заявил, что Путин и Эрдоган вообще не обсуждали тему российско-украинского урегулирования во время встречи.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в интересах Москвы и Киева вернуться к переговорам о мире.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что никто из его западных коллег не говорил о переговорах с Россией, звоня по телефону после российских ракетных ударов 10 октября.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.