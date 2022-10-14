В Турции в кратчайшие сроки по договорённости с Россией будет создан международный газовый хаб, наиболее подходящее место для него находится в европейской части страны, заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган.

Об этом пишет "Андолу".

По его словам, он с Путиным поручили делегациям быстро начать работу по разработке газового хаба.

Напомним, вчера по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Астане пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция "весьма положительно" отреагировала на предложение создать новый газовый хаб как альтернативный подорванным "Северным потокам" маршрут поставок газа в Европу.

Как писала "Страна", по словам Путина, в Турции может быть создан газовый хаб для поставок в третьи страны и биржа, на которой Россия и Турция "регулировали бы цены на газ без политической окраски".

Ранее в РФ ожидали, что президент Турции Реджеп Эрдоган изложит свое предложение по мирному урегулированию войны в Украине в ходе встречи с Владимиром Путиным в Астане. Однако, как сообщили в Кремле, на встрече тема урегулирования в Украине не поднималась.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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