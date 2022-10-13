CNN сообщает подробности плана создания газового хаба в Турции, который президент РФ Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Эрдогану.

Его суть состоит в том, что газ будет продаваться в другие страны не Россией, а этим "хабом".

"Если будет интерес со стороны Турции и наших потенциальных покупателей из других стран, мы могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания газового хаба в Турции для продажи в другие страны — в первую очередь, в третьи страны, конечно; европейские, если они заинтересованы", — сказал Путин в кулуарах саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане в Казахстане.

Путин добавил, что если хаб будет запущен, то это будет площадка не только для поставок, но и для определения цен.

"Эти цены сегодня возмутительны. Мы могли бы спокойно регулировать [их] на нормальном рыночном уровне без какой-либо политической подоплеки", — сказал он.

Напомним, в четверг, 13 октября, президенты Турции Реджеп Эрдоган и России Владимир Путин провели беседу, которая длилась полтора часа. На встрече Путин предложил создать газовый хаб в Турции, который может стать площадкой для определения цены на голубое топливо, что исключит политизацию этого вопроса.

Ранее в РФ ожидали, что президент Турции Реджеп Эрдоган изложит свое предложение по мирному урегулированию войны в Украине в ходе встречи с Владимиром Путиным в Астане. Однако, как сообщили в Кремле, на встрече тема урегулирования в Украине не поднималась.