Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре с целью обвинить в этом Украину и затем нанести удар по украинской ГТС перекрыв по ней поставки газа в Европу.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten.

"Они взорвали "Северный поток-1". И дальше они взорвут у себя что-то. И обвинят нас - для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе. Они скажут: мы просто реагировали. А потом скажут Европе: смотрите, нет другой возможности поставлять газ кроме как срочно запустить "Северный поток-2". Который вы, немцы, не запускаете. Вы должны лоббировать снятие санкций, потому что Европа останется без газа – из-за Украины, скажет он (Путин - Ред.). Вот такой будет шаг", - заявил Владимир Зеленский.

В связи с этим, по его мнению, Европа должна заявить, что если Россия будет наносить удары по энергосистеме европейского континента, то санкции не снимут, и "Северный поток-2" не запустят.

Напомним, ранее западные СМИ намекали на причастность России к ситуации с "Северным потоком".

Также сообщалось, что Байден назвал утечки в "Северных потоках" преднамеренным актом саботажа.