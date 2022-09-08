Россия готовит провокации на территории Европы с использованием оружия, якобы "предоставленного Украине".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО в своем тг-канале.

По данным центра, российские спецслужбы могут организовать террористические акты или другие преступления в рамках дезинформационной кампании по "продаже западного вооружения на черном рынке".

Таким образом, по информации центра, Россия попытается подорвать доверие партнеров к Украине.

Напомним, украинские спецслужбы уже не в первый раз предупреждают об угрозе провокаций со стороны РФ с начала полномасштабного вторжения. К примеру, недавно Служба безопасности Украины сообщала, что в Житомирской, Киевской и Полтавской областях должны были пройти "постановочные акции" с участием родственников военнослужащих. А ко Дню Независимости Украины ГУР Минобороны призывало украинцев быть особенно осторожными из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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