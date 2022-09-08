Россия планирует провокации в Европе с применением оружия "предоставленного Украине" - СНБО
Россия готовит провокации на территории Европы с использованием оружия, якобы "предоставленного Украине".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО в своем тг-канале.
По данным центра, российские спецслужбы могут организовать террористические акты или другие преступления в рамках дезинформационной кампании по "продаже западного вооружения на черном рынке".
Таким образом, по информации центра, Россия попытается подорвать доверие партнеров к Украине.
Напомним, украинские спецслужбы уже не в первый раз предупреждают об угрозе провокаций со стороны РФ с начала полномасштабного вторжения. К примеру, недавно Служба безопасности Украины сообщала, что в Житомирской, Киевской и Полтавской областях должны были пройти "постановочные акции" с участием родственников военнослужащих. А ко Дню Независимости Украины ГУР Минобороны призывало украинцев быть особенно осторожными из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.
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