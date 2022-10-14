Парламент Турции ввел наказание до трех лет лишения свободы "за дезинформацию".

Об этом сообщает государственный турецкий телеканал ТРТ.

Наказание грозит за сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях, которые будут признаны дезинформацией.

Законопроект внесли в парламент по инициативе правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Наибольшую критику со стороны общественности вызывала предусмотренная законопроектом поправка в статью 29 действующего уголовного кодекса, согласно которой "информация, признанная вводящей в заблуждение обществом, квалифицируется в качестве уголовно наказуемого деяния".

Законопроект предусматривает от одного до трех лет лишения свободы за "распространение ложной информации" и лишение журналистов, признанных виновными в этом преступлении, журналистского удостоверения.

"Закон о дезинформации" нацелен на социальные сети и интернет-сайты, которые должны будут предоставить властям личную информацию своих пользователей в случае нарушения.

Ранее мы писали, что президенты Турции и России Эрдоган и Владимир Путин провели встречу в Астане. В Кремле заявили, что тема урегулирования в Украине не обсуждалась.

Также "Страна" рассказывала, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил лидеров Запада в том, что они не смогли "здраво оценить ситуацию" с войной в Украине, поэтому некоторые из них "теперь думают, как пережить грядущую зиму".