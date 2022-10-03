В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО обвинили итальянскую газету La Repubblica в "информационной манипуляции" из-за статьи о выходе из базы ВМФ РФ подлодки "Белгород", которая несет ядерные торпеды "Посейдон", способные вызвать ядерными ударами сильнейшее цунами.

Газета писала, что подводная лодка вышла на испытания в Белом море, и на ее борту до восьми таких ракет, которые ввиду отсутствия эффективной защиты против них называют "ракетами судного дня".

В ЦПД увидела в этом манипуляцию на том основании, что газета ссылалась на отчет разведки НАТО, но ЦПД подобной информации на сайте НАТО не обнаружил.

"Подобные необоснованные заявления со стороны медиа только усиливают информационный терроризм РФ", - пишет ЦПД в Фейсбуке.

Отметим, что в Украине часто можно встретить мнение, что ядерные угрозы со стороны России является способом убедить Запад склонить Киев к компромиссам с Москвой. А потому к обсуждению темы таких угроз в западных СМИ или среди западных политиков нередко относятся настороженно.

Ранее мы писали, что в Офисе президента заявили о возросшем риске ядерного удара со стороны России.

Также в отдельном материале мы разбирались, что делать при ядерном ударе дома и на улице.