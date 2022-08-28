Российская пропаганда дезинформирует читателей по всему миру об обстрелах Запорожской АЭС или холодной и затяжной зиме, которая ослабит поставки Украине вооружения с Запада. О новой порции заявлений западных спикеров и СМИ, которые считаются "российскими нарративами" сообщает пресс-служба Центра по борьбе с фейками при СНБО.

В прямом эфире шоу Владимира Соловьева американский экономист Джеффри Сакс обвинил Украину в обстрелах Запорожской АЭС. "Я понимаю, что Россия контролирует АЭС, поэтому, скорее всего, украинцы обстреливают, поскольку какой смысл обстреливать атомную электростанцию, которую вы контролируете?" - спрашивал Сакс. Через материалы Der Spiegel, Bloomberg, Watson, распространяется тезис, что Германия и США Пентагон, вопреки заявлениям не могут поставить то оружие, которое обещали. "Ссылаясь на исследования профессора Йельского университета Джеффри Сонненфельда, роспропаганда распространяет очередной фейк о том, как антироссийские санкции вредят американским авиалиниям. На самом деле Д.Сонненфельд в исследовании пришел к противоположному выводу". На основе авторского материала The Hill Россия создала десятки новостей, что холодная и затяжная зима может ослабить поддержку Украины Западом.

Отметим, что такие опасения высказываются на Западе практически ежедневно. И одно из них озвучил буквально вчера премьер Британии Борис Джонсон.

Также разведка Британии пишет о замедлении темпов наступления РФ в Украине.

Напомним, по данным СМИ, Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.