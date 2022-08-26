В разведке Британии считают, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о намеренном замедлении темпов наступления россиян в Украине является дезинформацией.

Об этом говорится в сводке разведки Британии, которую публикует британское Минобороны.

"Наступление России застопорилось из-за скудных военных действий РФ и ожесточенного сопротивления Украины. По приказу Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки", - пишет разведка.

Также в Минобороны Британии сообщают, что весьма вероятно, Шойгу и президент РФ Владимир Путин уволили как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета "Искандер" поразила поезд в городе Чаплино, в результате чего, как сообщается, погибли по меньшей мере двое детей. Это подчеркивает готовность РФ нанести побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов, считает разведка Британии.

Мы также писали, что специалисты Института изучения войны считают, что заявления Шойгу о замедлении темпов наступления, но намерении выполнить все свои задачи, говорит о том, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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