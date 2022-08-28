В американском городе Майами объявили сбор огнестрельного оружия для отправки в Украину. Об этом говорится на официальном Twitter города, где разместили предложение сдавать имеющееся на руках у граждан оружие. Взамен будут выдаваться подарочные карты.

За пистолет - карта на 50 долларов, за автомат или винтовку - 100, за усиленный автомат армейского образца - 150 долларов.

Также предлагается сдавать самодельное оружие, но за него не будут выдавать карт.

Отметим, что это не единичная акция в Майами. Тут они проводятся регулярно и служат цели повышения безопасности города.

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