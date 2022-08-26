Огромные траты на вооружение Украины вызывают тревогу у генерального инспектора Пентагона.

Как пишет Bloomberg, генеральный инспектор проводит проверки относительно мошенничества, расточительства и утечек оружия на черный рынок.

"Мы проработали тысячи связанных с Украиной контрактов на сумму менее двух миллионов долларов каждый", — сказал исполняющий обязанности генерального инспектора Шон О'Доннелл.

Всего было проанализировано более 7800 контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов, добавил он.

В планах Пентагона более глобальные проверки. О'Доннелл сказал, что систему необходимо протестировать, потому что украинские чиновники ведут учет американского оружия с помощью бумажных квитанций, написанных от руки.

"Как только оружие попадает в Украину, я не думаю, что у них есть уверенность в отношении того, где оно окажется", – сказал он.

Между тем несмотря на тревоги Министерства обороны в ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую масштабную миссию во главе с генералом.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с 2014 года США предоставили Украине только военной помощи на $15,5 миллиардов.