Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, как его жена Марина отреагировала на вторжение РФ полгода назад. По его словам, она "попросила найти камуфляж ее размера и выдать оружие".

Об этом Порошенко рассказал в интервью "Прямому".

"С первой минуты войны я ей сказал, что я уехал в место, где мы формируем батальон территориальной обороны, а ты собирайся, весь Киев уезжает – и ты с ними. Ее реакция мне запомнится на всю жизнь. Она была очень удивлена и не допускала даже такого мнения. Единственное, что попросила, чтобы где-то найти камуфляж ее размера и выдать ей оружие", - сказал Порошенко.

Также он заявил, что "с ней легче переносить тяготы военной службы".

Напомним, что недавно мы публиковали видео Порошенко с бутылкой шампанского в аэропорту Варшавы.

Также "Страна" подробно рассказывала, как Порошенко обвинили в создании ботофермы, работающей на РФ, и разбиралась, что теперь будет с его партией.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.