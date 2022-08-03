Служба безопасности Украины вчера заявила о ликвидации огромной ботофермы, нацеленной на "расшатывание общественно-политической обстановки в стране" в интересах некоей украинской политической партии.

По неофициальной информации, речь идет о "Европейской солидарности" бывшего президента Петра Порошенко.

Хотя в самой ЕС свою причастность к работе ботофермы опровергают.

В любом случае эту ситуацию, как считают эксперты "Страны", будут использовать против экс-президента, который со своей группой влияния остается, пожалуй, наиболее заметным оппонентом политики президента Владимира Зеленского.

Причем эта история может стать переломным моментом в продолжающейся уже давно борьбе между Порошенко и Офисом президента.

Подробности - в статье "Страны".

Русский босс

Ботофермой называют большое количество фейковых аккаунтов в социальных сетях (иначе ботов), используемых группой диспетчеров для пиар-кампаний, или сообщество реальных пользователей, скоординированно разгоняющих определенную информацию, нередко дискредитирующего характера.

СБУ сообщила о ликвидации "миллионной ботофермы" (что подпадает под первое определение), созданной некоей "организованной группировкой" для "дискредитации руководства страны и расшатывания общественно-политической ситуации". Владельцы ботофермы якобы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией более 400 тысяч пользователей.

Боты распространяли информацию, которую поставляли даже "представители российских спецслужб".

"Например, через ботов они распространяли фейковые новости относительно ситуации с фронтов и проводили другие информационные диверсии", - сказано в сообщении СБУ.

Работая по внутренней политике, группировка распространяла сведения о "якобы конфликте между руководством ОП (то есть руководителем президентского офиса Андреем Ермаком) и главнокомандующим ВСУ (Валерием Залужным), а также дискредитировала первую леди Елену Зеленскую.

В первом случае, похоже, имеется в виду информация о росте популярности Залужного в обществе и возможном превращении его в политического конкурента президента, что, по бытующей версии, порядком беспокоит Офис президента.

Во втором, вероятно, говорится о волне критики в адрес недавней фотосессии Елены Зеленской для американского журнала Vogue, о чем мы писали.

К этим весьма моментам мы еще вернемся.

Не менее интересно еще и то, что во главе этой группировки оказался некий гражданин России, проживающий в Киеве и позиционировавший себя как политический эксперт.

"По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на связи с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашей страны", - утверждают в СБУ.

"К сожалению, сознательно или не сознательно некоторые украинские политические силы подыгрывают врагу и ставят собственные амбиции выше государственных интересов. Но мы противодействуем любым деструктивным действиям. И раскрытие такой мощной ботофермы - это еще одно свидетельство этого", - цитируется заявление и.о. руководителя СБУ Василия Малюка.

У Порошенко "отменили" порохоботов

Как сообщала "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, партия, упомянутая в заявлении СБУ политсила - это "Евросолидарность" Петра Порошенко.

В ЕС это опровергли и, более того, назвали попыткой провокации в отношении политсилы, для чего, мол, ввели в заблуждение журналистов.

"Источники, на которые ссылаются СМИ, сознательно дезинформируют уважаемые издания и втягивают их в грязную политическую провокацию", - написала на своей странице в Фейсбуке народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

Она утверждает, что за этим стоит власть.

"СБУ сформулировала сообщение об уничтожении ботофермы так, что первая мысль - об очередных сообщниках Януковича. Но, наверное, не у всех. Следует принять простой факт: "Европейской солидарности" не нужны ботофермы. Поэтому она их не имела и не имеет. А когда я ловлю под постами ноунеймов без истории, с закрытыми комментариями и парой стоковых фоток, зато со стандартными клише против Порошенко и за нынешнюю власть - то знаю, что как раз это и есть боты", - написал еще один нардеп от ЕС Ростислав Павленко на своей странице в Фейсбуке.

Что "Евросолидарность" не имеет своих ботов, мягко говоря, неправда.

Команда Петра Порошенко еще со времен его президентства старалась задавать тон в дискуссиях в соцсетях, вследствие чего и появилось, помимо прочего, понятие порохоботов - армии подконтрольных властям блогеров, лидеров общественного мнения, а также собственно ботов – аккаунтов несуществующих людей, которые тиражируют заданные месседжи.

С этим ресурсом окружение Порошенко после проигрыша Зеленскому ушло в оппозицию и активно использовало наработки и кадры в ожесточенной политической борьбе.

В первое время после начала полномасштабной войны с Россией "антизеленскую" активность в соцсетях, по наблюдениям "Страны", команда экс-президента серьезно снизила, но потом все вернулось более-менее на круги своя.

В ситуации "ОП против Залужного" соратники и сторонники Порошенко критиковали попытки, как они утверждали, подорвать авторитет главкома спикерами приревновавшей к нему Банковой.

Съемку первой леди для журнала они называли неудачной и вообще несвоевременной (в стране война!), обвиняя чету Зеленских в желании попиариться непонятно за чей счет.

Возможно, второй случай, в котором попадались личные выпады, стал последней каплей для Зеленского.

"Ударили по болевой точке, конечно, самого президента. Елена Зеленская замужем за Владимиром Зеленским, а не за Офисом президента. Это и вызвало реакцию в виде вскрытия ботофермы", - объясняет политолог Андрей Золотарев "Стране".

Как говорит эксперт, наличие у группы Порошенко своей обширной и активной ботофермы - это секрет Полишинеля. Однако после заявления СБУ соцсетевая активность соратников и сторонников экс-президента становится двусмысленной.

"Теперь стоит знак равенства между критикой в соцсетях и работой на врага. Кто разгоняет "зраду" в отношении действий власти, автоматом получает клеймо его пособника. Это можно назвать вакцинацией общества против попыток качнуть в невыгодную для власти сторону настроения в стране", - полагает Золотарев.

Пугают для пущей острастки

Нынешнего обострения отношений между ОП и группой Порошенко стоило ждать, хотя вряд ли кто-то думал, что причиной станет фотосессия президентской жены.

Прервавшееся со вторжением России противостояние между Зе-командой и экс-президентом возобновилось в марте, что вылилось в отключение от эфира телеканалов с орбиты Порошенко.

Еще одним громким случаем стали обвинения задержанного СБУ нардепа Виктора Медведчука в адрес Порошенко насчет создания схем по переоформлению на свои компании государственного нефтепровода "Самара – Западное направление" и поставкам угля из "ЛДНР". У экс-президента, отрицая его причастность к махинациям, тогда утверждали, что Банковая фабрикует уголовные производства, мстя за критику по поводу плохой подготовки страны к конфликту с Россией и военных неудач.

Дело о ботоферме с "российским следом" стоит рассматривать как еще один красный флажок вокруг группы Порошенко. Этим, как говорилось выше, ОП заодно пытается себя обезопасить от информационных атак.

"Если в войне будет что-то не получаться и начнутся реальные попытки раскачать ситуацию в стране со стороны группы Порошенко, ими займутся. А, возможно, даже не ожидая попыток, просто сыграют на опережение. Повод есть", - говорит Золотарев "Стране".

Политолог Вадим Карасев также считает, что власть в некотором смысле подстраховалась с заявлением о подрывной работе.

"Украину ждет нелегкая в плане газовых поставок зима. У нас довольно сложное положение в экономике. И продолжается кровопролитная война. Кого может в какой-то момент обвинить общественное мнение, особенно если кто-то будет постоянно указывать на власть как на виноватых во многих бедах? Если этот кто-то, используя усталость людей, захочет перейти в политическое контрнаступление? Поэтому по одним таким "кто-то" и нанесен упреждающий удар", - комментирует Карасев "Стране".

При этом эксперты не считают, что самого Порошенко могут отправить в тюрьму, а его партию запретить через решение судов. Как считает Вадим Карасев, покровительство определенных кругов на Западе экс-президенту пока защищает его.

"Но для острастки могут быть проблемы у людей из его окружения по делу о ботоферме или какому-то другому, чтобы дать понять о недопустимости пересечения красных линий в критике власти, отношениях с союзниками и другой своей деятельности. Выбор останется за экс-президентом", - полагает политолог.

В тоже время, источник в политических кругах полагает, что ситуация для Порошенко и его соратников, что называется "на грани".

"Партия Порошенко остается, по сути, последней полноценной оппозицией Зеленскому. А в логике Банковой во время войны это тоже самое, что и работа на врага. Кроме того, если война закончится неким соглашением с Россией, которое вызовет неоднозначное отношение в обществе, то именно Порошенко будет аккумулировать весь этот ресурс недовольства. А после окончания военного положения применять к политическим противникам жесткие меры власти будет уже трудно. Поэтому пока идет война, Банковая хочет максимально зачистить политическое поле, чтоб потом, после войны, у Зеленского не начались те же самые проблемы с оппозицией, что были до вторжения России. Поэтому на сей раз последствия для Порошенко и его партии, полагаю, будут серьезнее, чем ранее", - говорит источник.