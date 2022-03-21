Указ президента Владимира Зеленского о единой телевизионной политике в условиях военного положения будет иметь последствия не только для украинского телевидения.

Он серьезно повлияет и на украинскую политику, для чего его, похоже, и издали.

Почему указ нужно считать ответом Офиса президента на недавнюю пикировку с представителями партии "Европейская солидарность" (ЕС) экс-президента Петра Порошенко, читайте в статье "Страны".

Один сплошной телемарафон

Как мы сообщали, указ Зеленского "О единой информационной политике в условиях военного положения" был опубликован вечером 19 марта.

Этим указом вводится в действие одноименное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 марта этого года.

В соответствии с ним все информационные телевизионные каналы Украины должны будут круглосуточно транслировать посвященный войне с Россией марафон "Єдині новини #UАразом".

Марафон проводится силами телеканалов - государственных "Суспільне" и "Рада", а также частных "Интера", ICTV, "1+1", "Украина", которые меняются в эфире.

В число ведущих информационных телеканалов входят "Украина 24", "Прямой", "Канал 24", "Эспрессо", "5 канал", "Рада". Все эти телеканалы свои эфиры также посвящают войне, однако это их собственный телепродукт, который придется заменить на телемарафон. В указе Зеленского и решении СНБО нет подробностей, каким образом каналы должны к нему "подключиться".

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что подключение к телемарафону инфоканалов будет "полным или частичным". "За коллективом останется "определенная творческая свобода", - добавил Подоляк.

Намек через телевизор

Обратим внимание, что "Прямой" и "5 канал" находятся в сфере влияния Порошенко. Кроме того, политика телеканала "Эспрессо" также в определенной степени отражает позиции политсилы экс-президента, чьи депутаты - частые гости в эфире.

Важно это потому, что группа влияния Порошенко, которая до войны была в оппозиции к команде Зеленского, в последние дни активно критиковала президента за готовность отказаться от вступления в НАТО как первый шаг к компромиссу с Россией. Звучала критика и в эфире указанных телеканалов.

И, похоже, указ президента стоит рассматривать как ответ Порошенко за эту раскачку ситуации.

Так во всяком случае считает политолог Юрий Романенко, близкий к власти.

"Порошенко думал, что будет дальше выделываться. А тут к ноге подана команда. "Прямой" и "пятаки" (то есть "5 канал" - Ред.) будут работать в общем режиме телемарафона. Петр Алексеевич довыделывался. Щас и сетки побанят к чертовой матери. И шоколадный шарик сдуется", - написал Романенко на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь народный депутат от ЕС Николай Княжицкий, который входит в число владельцев телеканала "Эспрессо", назвал решение президента о привлечении информационного телевещания "борьбой с украинскими патриотическими телеканалами".

"Это незаконно и несправедливо. "Эспрессо", например, среди партнеров имеет BBC, "Радио Свобода", France 24 и других международных партнеров. "Эспрессо" транслируют кабельные сети Европы и многих других континентов. Народ воюет за свободу, а не за диктатуру, за украинский взгляд на мир, а не за русский мир. Я лично обращусь по этому поводу (перехода инфоканалов на телемарафон - Ред.) ко всем депутатам Европарламента, Конгресса и Сената США, парламентов стран ЕС.

Я готов поддержать Зеленского и поддерживаю в общей борьбе с агрессором. Но это борьба за демократический мир, а не за диктатуру.

PS. В последний раз "Эспрессо" закрывал Янукович. На Майдане. Не вышло. У Путина и его союзников, которые подсунули этот указ Зеленскому, тоже не выйдет. Надеюсь, Зеленский выгонит инициаторов этого указа за "русским кораблем", - написал Княжицкий на своей странице в Фейбсуке.

Коллегу по фракции поддержал бывший журналист "5 канала" Владимир Арьев. "Нельзя становиться драконом в процессе борьбы с драконом. Украина борется с Россией за свободу и именно отличает нас от рашизма", - написал Арьев на своей странице в Фейсбуке, репостнув пост Княжицкого.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко (ЕС) считает "вполне нормальным", если ретрансляция марафона займет какую-то часть эфира инфоканалов. "Читал комментарий Подоляка: вполне разумно", - заявил Гончаренко "Стране".

Еще вчера "5 канал" и "Прямой", выпустили заявление, в котором, с одной стороны, говорилось, что "не существует никаких оснований ограничивать самостоятельное вещание наших каналов – каналов с твердой проукраинской позицией, ни у кого не вызывающей ни малейших сомнений". С другой стороны, выражалась готовность выполнить указ президента, с учетом ситуации военного времени.

Сегодня с утра оба канала выпустили заявление, в котором еще раз подтвердили готовность транслировать единый телемарафон, но при этом сказали, что ждут от Нацсовета конкретных пояснений, каким именно образом они должны реализовывать Указ президента и решение СНБО, а также призвали выдать им свой слот в общем телемарафоне.

"Ожидаем ответа от Нацсовета относительно времени для трансляции программ “Прямого” и “5 канала” на единой платформе – для внедрения скоординированной государственной информационной политики. Также ждем предложения слотов, за вещание которых будут отвечать наши телеканалы, и видим необходимым приобщить творческие коллективы телеканалов к формированию информационного продукта", - говорится в заявлении.

То есть - каналы Порошенко как бы готовы выполнять Указ, но при этом хотят получить свое время вещание на едином телемарафоне.

Желание переговорной близости

Как утверждают источники "Страны", близкие к Офису президента и "Евросолидарности", причина появления решения СНБО о едином эфире действительно в разгоняемой "зраде" вокруг НАТО.

"Чего пытался добиться Порошенко? Он рассчитывал, что этот "кач" подтолкнет Зеленского к тому, что людей Порошенко введут в советники к переговорной группы, а в идеале и в саму переговорную группу. В частности, речь шла о Константине Елисееве (экс-замглавы Офиса Порошенко, курировавший международное направление - Ред.) Их "динамили" в культурной форме. Были встречи на среднем уровне, но на высшем уровне с ними не встретились. Из-за того, что их "динамили", они решили поднять градус. И начали раздувать "зраду". В том числе и на телеканалах. После чего и появилось решение СНБО. И это последнее предупреждение Порошенко, чтобы он перестал раскачивать ситуацию и заявлять о "зраде" на переговорах", - утверждают источники.

Политолог Вадим Карасев допускает, что власть может усилить давление на группу Порошенко, чтобы заставить ее умерить нападки на Зеленского в контексте переговоров с Россией.

"Им как бы дали понять, что сейчас нужно быть очень аккуратным в критике. Огульная критика расшатывает внутреннюю ситуацию, что на руку врагу. Вообще странная постановка вопроса: одни каналы патриотичные, а те, которые делают марафоны, получается нет. Нельзя в условиях войны выбегать перед паровозом и кричать "зрада", когда не знаешь всех деталей переговоров и уж тем более обстановки на фронтах, как знает верховный главнокомандующий. Нужен ли стране сейчас срыв переговоров с Россией? Нет, как не может быть и несколько главнокомандующих", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".