Адвокаты Порошенко намерены судиться с "95 кварталом" из-за распространения клеветы. Речь о выпуске программы "БайрактарНьюз", где говорилось, что Порошенко украл у предпринимателя-агрария Александра Поворознюка 30 миллионов.

"В этой программе они изложили интервью Поворознюка, этот ролик на их ютюб-канале уже имеет 200 тыс. просмотров, где Поворознюк утверждает, что Порошенко украл у него деньги – 30 млн. Мы как адвокаты Порошенко выражаем его позицию и возмущены тем, что на государственные деньги, на деньги налогоплательщиков людей заставляют смотреть такое дерьмо", – сказал адвокат Илья Новиков.

В "95 квартале" ответили на эту претензию, заявив, что программа снималась за деньги студии.

"Нам очень приятно, что адвокаты Петра Алексеевича следят за нашим творчеством. И чтобы они не тратили свое драгоценное время, сразу хотим сообщить, что юмористический проект БайрактарNews снимается за собственные средства Студии "Квартал 95". Это не коммерческий проект", - говорится в сообщении.

Ранее Порошенко обвинили в создании ботофермы, работающей на РФ и дискредитирующей украинскую власть.

После информации СБУ о ликвидации сети ботов, проплаченных "Евросолидарностью" Ирина Геращенко заявила о непричастности партии Порошенко к ботофермам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.