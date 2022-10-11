Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Стране" сообщил, что президент Украины все еще не принял окончательного решения об участии в саммите G20 на Бали.

"Ответ не поменялся", – сказал "Стране" Никифоров.

Ранее пресс-секретарь Зеленского опроверг заявление посла Индонезии в ОАЭ о том, что Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20.

Таким образом не подтверждает Никифоров и сегодняшнее заявление министра иностранных дел Индонезии о том, что Путин и Зеленский примут участие в саммите.

Отметим, что это уже второе заявление из Индонезии о том, что президенты Украины и России прибудут на саммит. Однако, в прошлый раз у президента Украины его опровергли и заявили, что решения он ещё не принял.

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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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