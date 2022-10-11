Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если от США поступит предложение о встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным на G20, Кремль его "рассмотрит".

Об этом пишут российские СМИ.

Саммит "Большой двадцатки" состоится на о. Бали (Индонезия) 15-16 ноября.

Ранее мы также писали, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

Накануне издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса написало, что Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

"Оба согласились. Ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией", - сказал посол.

Мы также писали, что ранее президента США Джо Байдена спросили, возможна ли его встреча с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на Бали. На это он ответил: "Посмотрим".

А Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в саммите G20 на Бали. "Посмотрим, как будут идти дела", - заявил президент России.