Если США предложат встречу Байдена и Путина на G20, Кремль "рассмотрит" такую возможность - Лавров
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если от США поступит предложение о встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным на G20, Кремль его "рассмотрит".
Об этом пишут российские СМИ.
Саммит "Большой двадцатки" состоится на о. Бали (Индонезия) 15-16 ноября.
Ранее мы также писали, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.
Накануне издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса написало, что Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.
"Оба согласились. Ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией", - сказал посол.
Мы также писали, что ранее президента США Джо Байдена спросили, возможна ли его встреча с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на Бали. На это он ответил: "Посмотрим".
А Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в саммите G20 на Бали. "Посмотрим, как будут идти дела", - заявил президент России.