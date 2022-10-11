Владимир Зеленский и Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии, сообщает портал Okezone.

Саммит "Большой двадцатки" состоится на о. Бали (Индонезия) 15-16 ноября.

Отметим, что это уже второе заявление из Индонезии о том, что президенты Украины и России прибудут на саммит. Однако, в прошлый раз у президента Украины его опровергли и заявили, что решения он ещё не принял.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если от США поступит предложение о встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным на G20, Кремль его "рассмотрит".

Ранее мы также писали, что президента США Джо Байдена спросили, возможна ли его встреча с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на Бали. На это он ответил: "Посмотрим".

А Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в саммите G20 на Бали. "Посмотрим, как будут идти дела", - заявил президент России.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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