Президент России Владимир Путин сказал, что сейчас нет необходимости в новых массированных ударах по Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Астане 14 октября, ее транслировали российские СМИ.

"Из 29 намеченных объектов, 7 не было поражено. И по ним наносятся новые удары. Но это не массированные удары. А дальше видно будет", - сказал Путин.

Ранее Путин допустил, что из-за подрыва Крымского моста зерновая сделка может быть поставлена под вопрос.

Также Путин ответил на вопрос, "будет ли существовать Украина как государство".

Кроме того, Путин заявил, что у Украины пропало желание вести переговоры, "как только войска РФ отошли от Киева".

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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