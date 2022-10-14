Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, "будет ли существовать Украина как государство".

Его ему задали на пресс-конференции в Астане 14 октября.

"Мы не ставим задачу перед собой задачу по уничтожению Украины. Украина перекрыла воду в Крым. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Это пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы противодействия", - сказал Путин.

Напомним, также Путин заявил, что у Украины пропало желание вести переговоры, "как только войска РФ отошли от Киева".

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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