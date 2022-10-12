Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла проводить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии 15-16 ноября.

Об этом он заявил в интервью CNN.

На вопрос, встретится ли он с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в следующем месяце в Индонезии, Байден сказал, что не видит веских причин для этого. Однако он не исключил такую возможность.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он (Путин - Ред.) хочет поговорить", - сказал Байден, добавив, что если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бритни Гринер, то он будет открыт для разговора.

Вместе с тем президент США считает, что Путин "действовал жестоко".

"Я думаю, что он (президент России - Ред.) совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", - добавил Байден.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что, если от США поступит предложение о встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным на G20, Кремль его "рассмотрит".

Также сообщалось, что Байдена на вопрос, возможна ли его встреча с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" ответил: "Посмотрим".

Вместе с тем издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ написало, что Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что президент Украины уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии.

А Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в саммите G20 на Бали. "Посмотрим, как будут идти дела", - заявил президент России.