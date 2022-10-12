Президент США Джо Байден назвал Путина "рациональным игроком".

Об этом президент Штатов рассказал в эксклюзивном интервью CNN.

"Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался", - заявил Байден.

Вопрос о том, действует ли Путин рационально, является предметом интенсивных дебатов, поскольку лидеры пытаются предсказать его следующие шаги, пишет CNN.

Хотя Байден считает Путина "рациональным игроком", цели, которые Путин изложил перед вторжением в Украину, он считает нелепыми.

"Вы слушаете, что он говорит. Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как принималось это решение, то он говорил о всей идее – он нуждался в том, чтобы быть лидером России, объединяющим всех русскоязычных. Я имею в виду, просто я думаю, что это иррационально", - сказал Байден.

Он считает, что Путин допустил ошибку, рассчитывая на поддержку в Украине.

"Я думаю, что речь, его цели не были рациональными. Я думаю, он думал, Джейк, я думаю, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом Матери-России в Киеве, и это место, где его встретят, и я думаю, что он просто совершенно просчитался", - заявил он.

Напомним, ранее мы писали, что экс-глава генштаба США призвал администрацию Байдена "сделать все" для начала переговоров РФ и Украины.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.