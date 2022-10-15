Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойного оснащения и переоборудует часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, сообщает российское агентство "РИА Новости".

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также о предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - заявил российский дипломат.

Он обосновал такие действия возможным "продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток".

"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.

В то же время он добавил, что сейчас "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды по белорусской территории".

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