Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что контртеррористическая операция в Беларуси не объявлялась, но введён "режим повышенной террористической опасности".

Об этом пишет телеграм-канал Пул Первого.

"В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - заявил Лукашенко.

Изначально о том, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. Затем Государственные СМИ Беларуси опровергли это сообщение.

Также ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что поручил принять и разместить на территории Беларуси российских военных. По его словам, численность контингента не превысит тысячу человек.

Вместе с тем, белорусское оппозиционное издание "Наша Нива" со ссылкой на источники сообщалось, что в Беларуси под видом "проверки боеготовности" проводят скрытую мобилизацию.

Также ранее оппозиционер в Беларуси заявил, что в концу зимы в республике могут сформировать группировку для повторного наступления на Украину.