В Беларуси под видом "проверки боеготовности" проводят скрытую мобилизацию, сообщает белорусское оппозиционное издание "Наша Нива" со ссылкой на источники.

На первом этапе мобилизация не затронет крупные города, а в первую очередь будет сосредоточена на сельском населении.

Сообщается, что упор будет делаться на тех военно-учетных специальностях, которые в российской армии дефицитны.

"Один из источников сообщает, что водителей вызывают "на встречу". Другой - "повара, водители, технический и вспомогательный персонал". Возможно, речь идет о наборе на первом этапе тех военнослужащих, которые смогут обеспечить подготовку самих мобилизованных и снаряжение для них", - сообщает "Наша Нива".

Как писала "Страна", президент Беларуси заявил, что примет до тысячи российских военных и начинает "антитеррористические мероприятия".

Также Лукашенко заявил, что Беларусь развертывает совместную группировку войск с РФ.

По данным белорусского оппозиционера Павла Латушко, к концу зимы в Беларуси могут сформировать группировку для повторного наступления на Украину.

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