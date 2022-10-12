Глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил против направления на украинско-белорусскую границу наблюдателей с Запада.

Об этом сообщают российские медиа.

По его мнению, направление на границу с Украиной представителей Запада фактически будет означать вовлечение этих стран в войну.

Известно, что накануне Владимир Зеленский попросил поддержки на уровне G7 для организации международной миротворческой миссии на границе Украины и Беларуси, чтобы исключить провокации.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к нему поступила информацию о подготовке Украиной "удара по Беларуси".

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост - 2", - сказал Лукашенко.

Кроме того, в Комитете государственной безопасности Республики Беларусь заявили, что в стране готовится серия терактов "с учётом создания совместной группировки вооружённых сил с РФ".

По словам председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля, с этой целью на территории Польши, Литвы и Украины "создаются террористические группы, поддерживаемые спецслужбами стран запада".

Тем временем Украина взорвала все мосты и заминировала в три ряда дороги у границы с Беларусью.