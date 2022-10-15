Первые эшелоны с российскими военными для создания региональной группировки войск, прибыли в Беларусь.

Об этом сообщает миниобороны республики.

В Беларуси говорят, что эта группировка, в основе которой будут белорусские подразделения, создана с "оборонительными целями".

Но в СМИ уже обсуждают, что это может быть как подготовка нового наступления россиян на Киев. Так и попытка оттянуть часть украинских войск с фронта, побудив командование ВСУ держать крупный резерв подразделений для защиты столицы.

Напомним, накануне Лукашенко сообщил о введении в Беларуси режима "повышенной террористической опасности".

Также сообщалось, что, по словам оппозиционера в Беларуси, к концу зимы в республике могут сформировать группировку для повторного наступления на Украину.

Кроме того, КГБ Беларуси считает, что в ноябре-феврале в войне в Украине может наступить переломный момент.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

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