В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Видео
Первые эшелоны с российскими военными для создания региональной группировки войск, прибыли в Беларусь.
Об этом сообщает миниобороны республики.
В Беларуси говорят, что эта группировка, в основе которой будут белорусские подразделения, создана с "оборонительными целями".
Но в СМИ уже обсуждают, что это может быть как подготовка нового наступления россиян на Киев. Так и попытка оттянуть часть украинских войск с фронта, побудив командование ВСУ держать крупный резерв подразделений для защиты столицы.
Напомним, накануне Лукашенко сообщил о введении в Беларуси режима "повышенной террористической опасности".
Также сообщалось, что, по словам оппозиционера в Беларуси, к концу зимы в республике могут сформировать группировку для повторного наступления на Украину.
Кроме того, КГБ Беларуси считает, что в ноябре-феврале в войне в Украине может наступить переломный момент.
Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.
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