Белорусским военнослужащим на текущей неделе запретили выезд из страны для любых целей. Исключение делают только для выездов в Россию.

Об этом сообщает оппозиционное издание "Наша Нива".

По данным издания, запрет накладывается в виде устных распоряжений.

"Но и письменно доведут, обычно так и делается. Сначала скажут на словах, потом оформят в приказ. Почему нельзя выезжать? Потому что повсюду враг, нельзя попасть ему в лапы. Ты нужен на родине в такое время, сынок. Ну как-то так", -сказали изданию источники.

Журналисты добавили, что на фоне этого по всей стране интенсифицировалась кампания по отбиранию паспортов у силовиков, что лишает человека возможности выехать за границу.

"Ну раньше кто-то сдавал, кто-то не сдавал, кого-то упрашивали, кто-то отмахивался, так оно и спускалось. А сейчас уже просто целево, с требованием, забирают паспорта и сразу их в сейф, к начальнику", - рассказал СМИ милиционер одного из райотделов.

Кроме того, два офицера запаса сообщили, что их вызвали в военкоматы якобы для уточнения сведений, но на месте предлагали вернуться на службу в Вооруженные силы.

Между тем в Беларуси в ближайшие дни ожидают прибытия подразделений армии РФ для создания совместной группировки войск.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о введении в стране режима "повышенной террористической опасности".