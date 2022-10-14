СБУ ликвидировала четыре канала нелегального выезда уклонистов в Днепре, Одесской и Закарпатской областях. Здесь задержали восемь организаторов нелегального трафика.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За деньги они гарантировали клиентам выезд за границу по поддельным документам или мимо пунктов контроля.

За "услуги" брали 1,8-7 тысяч долларов с человека в зависимости от срочности и способов выезда.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч.3 ст.322 УК Украины (незаконная отправка лиц через госграницу) и выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ задержала жителя Киевской области, которого россияне назначили руководить селом Дымер во время оккупации.

Также "Страна" писала о предупреждении пограничников о наказании за самые частые нарушения на границе - 5 лет уклонисту, 10 лет взяточнику.

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