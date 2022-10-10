СБУ объявила в розыск спикеров российских МИД и Минобороны Марию Захарову и Игоря Конашенкова
Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова также объявлен в розыск СБУ.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.
"Разыскивается: Захарова Мария Владимировна", - пишут в МВД.
На сайте украинского МВД также сообщается, что представитель МИД РФ скрывается от органов досудебного расследования. В базах внутренних дел Украины отмечается, что розыск Захаровой объявлен по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Позже стало известно, что спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков также объявлен в розыск СБУ.
Также в СБУ сообщили, что Дмитрий Медведев находится в розыске еще с марта.
Также спецслужба объявила, что в розыске находятся такие представители российских властей, как:
- директор ФСБ Александр Бортников,
- глава Госдумы Вячеслав Володин,
- глава Нацгвардии Виктор Золотов,
- глава МВД Владимир Колокольцев,
- глава Совета Федерации Валентина Матвиенко,
- директор СВР Сергей Нарышкин,
- министр обороны Сергей Шойгу,
- бывший министр связи Игорь Щеголев,
- секретарь Совбеза Николай Патрушев.
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