Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова также объявлен в розыск СБУ.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Разыскивается: Захарова Мария Владимировна", - пишут в МВД.

На сайте украинского МВД также сообщается, что представитель МИД РФ скрывается от органов досудебного расследования. В базах внутренних дел Украины отмечается, что розыск Захаровой объявлен по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Позже стало известно, что спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков также объявлен в розыск СБУ.

Также в СБУ сообщили, что Дмитрий Медведев находится в розыске еще с марта.

Также спецслужба объявила, что в розыске находятся такие представители российских властей, как:

директор ФСБ Александр Бортников,

глава Госдумы Вячеслав Володин,

глава Нацгвардии Виктор Золотов,

глава МВД Владимир Колокольцев,

глава Совета Федерации Валентина Матвиенко,

директор СВР Сергей Нарышкин,

министр обороны Сергей Шойгу,

бывший министр связи Игорь Щеголев,

секретарь Совбеза Николай Патрушев.

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