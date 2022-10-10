Спикера российского МИД Марию Захарову СБУ объявила в розыск. Фото: Фейсбук

Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова также объявлен в розыск СБУ.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

"Разыскивается: Захарова Мария Владимировна", - пишут в МВД.

На сайте украинского МВД также сообщается, что представитель МИД РФ скрывается от органов досудебного расследования. В базах внутренних дел Украины отмечается, что розыск Захаровой объявлен по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

МВД Украины сообщает о том, что объявлена в розыск спикер российского МИД Мария Захарова

Позже стало известно, что спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков также объявлен в розыск СБУ.

Спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков также объявлен в розыск СБУ

Также в СБУ сообщили, что Дмитрий Медведев находится в розыске еще с марта.

Также спецслужба объявила, что в розыске находятся такие представители российских властей, как:

  • директор ФСБ Александр Бортников,
  • глава Госдумы Вячеслав Володин,
  • глава Нацгвардии Виктор Золотов,
  • глава МВД Владимир Колокольцев,
  • глава Совета Федерации Валентина Матвиенко,
  • директор СВР Сергей Нарышкин,
  • министр обороны Сергей Шойгу,
  • бывший министр связи Игорь Щеголев,
  • секретарь Совбеза Николай Патрушев.

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