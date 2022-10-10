СБУ объявила зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в розыск. Карточка розыска появилась в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины.

Он разыскивается по ст.110 ч.2 (посягательство на территориальную целостность Украины).

Мера пресечения - содержание под стражей.

Как писала "Страна", Медведев назвал сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину "первым эпизодом" и заявил, что "будут и другие".

Также Медведев считает, что Запад "проглотит" использование Россией любого оружия в Украине

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.