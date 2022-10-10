СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск
СБУ объявила зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в розыск. Карточка розыска появилась в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины.
Он разыскивается по ст.110 ч.2 (посягательство на территориальную целостность Украины).
Мера пресечения - содержание под стражей.
Как писала "Страна", Медведев назвал сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину "первым эпизодом" и заявил, что "будут и другие".
Также Медведев считает, что Запад "проглотит" использование Россией любого оружия в Украине
Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.
Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.