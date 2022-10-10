Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сегодняшний массированный ракетный удар по Украине "первым эпизодом" и призвал к "демонтажу политического режима Украины".

Об этом он написал в телеграм-канале.

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", - написал Медведев.

В Кремле прокомментировали массированные ракетные удары, которые с утра наносились по территории Украины. "Все это в рамках "спецоперации", надо дождаться комментариев Минобороны РФ", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

После этого в Кремле заявили, что РФ готова обсудить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопрос переговоров с США, Францией и Германией.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массированные удары по Украине и заявил, что они могут повториться.

Тем временем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.