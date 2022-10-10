Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

В анкете Суровикина о нем написано, что он прячется от органов досудебного расследования. А датой исчезновения указано 14 марта 2022 года.

Ранее МВД сообщало об объявлении в розыск замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и многих других представителей российской власти. Так, в розыске находятся директор ФСБ Александр Бортников, глава Госдумы Вячеслав Володин, глава Нацгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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