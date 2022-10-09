Вчера Россия официально подтвердила назначение первого единого командующего "спецоперацией" в Украине. Им стал генерал Сергей Суровикин.

У военного весьма интересная биография.

Суровикин родом из Новосибирска, ему 55 лет.

На момент развала СССР он командовал мотострелковым батальоном в составе Таманской дивизии в Московской области. Его батальон тогда попал в гущу политических событий: в августе 1991 года по приказу ГКЧП он должен был нести охрану на Садовом кольце. Выдвигаясь к месту несения службы, батальон капитана Суровикина наткнулся на баррикады, которые соорудили в тоннеле. Суровикин потребовал их разобрать, произвел предупредительные выстрелы в воздух, а потом пошел на таран и смел баррикады.

Трое гражданских при этом погибли, за что Суровикин был арестован и семь месяцев находился под стражей. Но позже обвинения с него были сняты: суд решил, что офицер выполнял приказ.

Но это было не последнее столкновение Суровикина с законом. В 1995 году ему дали год условно за торговлю оружием (якобы офицер продал пистолет), но позже судимость сняли - как заявлялось, Суровикина подставили.

В 2002 году Суровикин закончил Военную академию Генштаба, а через два года, будучи командиром дивизии в Екатеринбурге, снова попал в скандал. У него в кабинете застрелился офицер после разговора на повышенных тонах. Ранее сослуживец обвинял Суровикина и еще нескольких офицеров в том, что они избили его из-за политических разногласий.

Следующий скандал был связан с Чечней. Суровикин в 2005 году командовал одной из дивизий, которая проводила, как утверждается, жесткие зачистки. Комдив обвинения отрицал и говорил, что это попытки опорочить одного из его комбатов - Сулима Ямадаева.

После окончания академии Генштаба Суровикин дослужился до командира 20-й армии (сейчас она воюет в Украине) и в 2008 году стал начальником Главного оперативного управления генштаба России.

Это управление, которое считается "мозгом армии", он возглавлял два года. С марта по декабрь 2017 года он руководил российской группой войск в Сирии.

В России считают, что под руководством Суровикина Москва добилась перелома ситуации в Сирии в пользу правительства Башара Асада. А западные СМИ обвиняли генерала в жестокости в отношении мирного населения и бомбежках гражданской инфраструктуры.

После Сирии Суровикина назначили руководить военно-космическими силами России.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что он очень жёсткий в отношениях с подчинёнными.

А российские оппозиционеры сообщали, что с 2014 года Сергей Суровикин активно курировал военные операции на Донбассе, готовя, например, "бурятских танкистов", которые участвовали в боях за Дебальцево.

Уже после российского вторжения в Украину 24 февраля стало известно, что Суровикин командовал южной группировкой войск, которая взяла Горское и Золотое в Луганской области. Это была официальная информация. Неофициально сообщалось, что генерал руководил и войсками на киевском направлении, откуда российская армия потом отступила.

При этом создатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин положительно воспринял назначение Суровикина, как и глава Чечни Рамзан Кадыров. Характерно, что оба до того резко критиковали Минобороны РФ и, персонально, некоторых генералов. И именно после этой критики было принято решение впервые с начала вторжения централизовать управление российской группой войск в Украине и назначить Суровикина командующим "СВО".

Что касается влияния этого назначения на ход боевых действий, то пока оценки полководческих талантов Суровикина среди российских и западных экспертов такие же противоречивые, как и сама биография генерала. Впрочем, российские военные телеграм-каналы отмечают, что само по себе появление единого командующего "СВО" теоретически может решить одну из проблем армии РФ в Украине - слабую координацию действий между разными подразделениями.

Будут и политические перемены: теперь, судя по всему, именно Суровикин, а не Шойгу или Герасимов отвечает напрямую перед Владимиром Путиным за ход военных действий.

На этом фоне уже появились слухи об отставке главы Минобороны РФ Шойгу, но они пока не получили подтверждений.

А Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что в Москве начался комплекс мер, направленных против военных. С этой целью в центре города было частично перекрыто автомобильное движение и в столицу РФ ввели элитное подразделение Росгвардии.