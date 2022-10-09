МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева по уголовной статье.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По какой именно статье ищут политика, в базе на сайте МВД не указано.

В карточке Пономарева отмечается, что он был "переобъявлен" в розыск из‑за скрытия от меры пресечения из‑за нарушения подписки о невыезде.

Интересно, что буквально накануне подрыва Крымского моста Пономарев обещал "сюрпризы для Путина".

"Я надеюсь, завтра будут сюрпризы для Путина. Но кто знает?" - написал экс-депутат в Твиттере 6 октября.

Напомним, в августе Коптевский районный суд Москвы 30 августа заочно арестовал на два месяца Илью Пономарева, проживающего в Украине. Арест связан с делом о фейках о российской армии.

Пономарева обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды"). По ней ему грозит десять лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, что после гибели Дарьи Дугиной Пономарев заявил, будто за покушением стоит "Национальная республиканская армия", с которой он сотрудничает.

Также экс-депутат часто комментирует в соцсетях и СМИ события в Украине.