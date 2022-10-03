МВД России объявило в розыск бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову, которая во время войны прославилась тем, что появилась в эфире с антивоенным плакатом.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на МВД РФ.

Отметим, что по возвращению в РФ суд в Москве отправил ее до 9 октября под домашний арест. По данным СМИ, ранее бывший супруг Марины Игорь Овсянников заявил, что его экс-жена сбежала из-под домашнего ареста вместе с их 11-летней дочерью.

Напомним, Овсянникова ранее устроила антивоенную акцию, выйдя в прямой эфир российского "Первого канала" с плакатом "Нет войне". После чего была вынуждена уехать из РФ.

Однако в Украине это не вызвало симпатий: многие украинцы выступали против Овсянниковой и обвиняли ее в том, что она ранее долгое время работала на российском госканале, а также заявляли, что Овсянникова своим поступком создаёт образ "хороших русских".

Мы также писали, что после своего поступка Марина Овсянникова работала три месяца в немецком журнале Die Welt, от имени которого приезжала в Украину. После она уволилась.

По возвращению в РФ суд отправил ее до 9 октября под домашний арест.

Вместе с тем, суд в Москве оштрафовал бывшего редактора "Первого канала" на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации вооруженных сил России.