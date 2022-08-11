Басманный суд Москвы отправил до 9 октября под домашний арест бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову.

Об этом сообщают российские СМИ.

Овсянниковой предъявлено обвинение в распространении "заведомо ложной информации о деятельности российской армии". Эта статья предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Адвокат журналистки Дмитрий Захватов в своем Телеграм-канале кратко рассказал, как проходил суд над его клиенткой.

"Марину посадили в клетку, вокруг которой выстроились четверо мордоворотов в полицейской форме. Даже Андрея Романовича Чикатило так не охраняли в суде", - написал юрист.





Перед тем, как уйти из зала суда, Овсянникова успела развернуть в клетке плакат с надписью "Пусть убитые дети снятся вам по ночам".

По словам самой Овсянниковой, ее хотят судить за одиночный пикет 15 июля. Тогда она вышла на набережную Москва-реки напротив Кремля и развернула плакат с надписью: "Путин – убийца. Его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"

На днях Овсянникову через суд оштрафовали за пост в Фейсбуке на 40 тысяч рублей.