Правительство Украины внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами страны, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 27 января 1995 года под № 57.

Соответствующее постановление Кабинета Министров от 4 октября 2022 года № 1148 вступило в силу 13 октября 2022 года.

Правила дополнены новым пунктом 2-13, согласно которому в случае введения на территории Украины военного положения пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, относящихся к авиационному персоналу, являющихся государственными инспекторами по авиационному надзору или лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы, и работниками Государственного авиационного предприятия "Украина", если они направляются для работы (выполнения служебных обязанностей) за рубежом или тренажерной подготовки, осуществляется уполномоченными служебными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличия подтверждающих документов.

Подтверждающими документами для авиационного персонала, работающего у субъекта авиационной деятельности (резидента), являются:

удостоверенная субъектом авиационной деятельности (резидентом) копия заключенного трудового договора (контракта) или заключенный договор на прохождение тренажерной подготовки между субъектом авиационной деятельности или лицом авиационного персонала и организацией, которая размещается за пределами Украины;

подтверждение, предоставленное Госавиаслужбой, что лицо относится к авиационному персоналу и имеет соответствующее свидетельство (удостоверение);

приказ субъекта авиационной деятельности о командировке лица за границу.

Подтверждающими документами для авиационного персонала, который работает или намерен трудоустраиваться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента), являются:

копия заключенного трудового договора (контракта) с субъектом авиационной деятельности (нерезидентом) или письмо от него о намерении заключить трудовой договор (контракт), или копия заключенного договора на прохождение тренажерной подготовки между лицом авиационного персонала и организацией, которая размещается за пределами Украины;

подтверждение, предоставленное Госавиаслужбой, что лицо относится к авиационному персоналу и имеет соответствующее свидетельство (удостоверение);

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Подтверждающим документом для государственных инспекторов по авиационному надзору и лиц, уполномоченных на проведение проверок, является приказ Госавиаслужбы о командировке за границу государственного инспектора по авиационному надзору или лица, уполномоченного на проведение проверок.

Подтверждающим документом для работников Государственного авиационного предприятия "Украина" является приказ предприятия о командировке работника за границу.

Лицо, относящееся к авиационному персоналу и работающее или намеренное трудоустраиваться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента), получает разрешение на выезд с места проживания от руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанные и резервисты СБУ, Службы внешней разведки - разрешение соответствующего руководителя) для предъявления уполномоченным служебным лицам Госпогранслужбы во время пересечения границы.

Авиационный персонал, работающий у субъекта авиационной деятельности (резидента), а также государственные инспекторы по авиационному надзору и лица, уполномоченные на проведение проверок, могут непрерывно находиться за рубежом в течение срока командировки.

Авиационный персонал, который работает или намерен трудоустроиться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента), может непрерывно находиться за рубежом не больше срока действия трудового договора или договора о прохождении тренажерной подготовки.

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