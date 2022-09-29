Кабинет министров внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Спортсменам клубов разрешили выезд за границу на матчи.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 сентября 2022 года №1082.

Согласно документу, во время военного положения разрешен выезд спортсменов, тренеров, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта.

Кроме того, это касается лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, спортивных судей, арбитров для участия в проводимых за границей спортивных мероприятиях.

Основанием для выезда спортивных команд является письмо министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу.

Спортсмены могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей может быть увеличен в случае, если спортсмены по окончании спортивного мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии, согласно письму министра молодежи и спорта.

Напомним, Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам по согласованию территориального центра комплектования.

Также Кабмин разрешил покидать Украину мужчинам, которые едут к инвалидам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад