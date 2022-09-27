Кабинет министров запретил вывоз из Украины товаров по внешнеэкономическим договорам, торговой или страной назначения которых является Россия.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

"Запрещен вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим договорам (контрактам), торговой или страной назначения которых является Россия", - написал Мельничук.

Напомним, что Кабмин еще на год продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров.

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