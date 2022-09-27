Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Сирией в сфере воздушного сообщения после того, как Россия завезла комплекс С-300 из Сирии в Черное море для усиления ПВО в Крыму. Документ действовал со 2 апреля 1993 года.

Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Еще летом Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией, ввела торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц. Это произошло из-за решения Сирийской Арабской Республики признать т.н. "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Напомним, что позже Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение Киева.

Напомним, по данным Bloomberg, Москва ищет оружие по всему миру. Из Сирии в РФ прибыло торговое судно с военной техникой.

Как писала "Страна", в марте Украина разорвала отношения со своим культурным центром в Узбекистане.

Также "Страна" писала, что Украина разорвала соглашение с Россией и Беларусью о сотрудничестве в области стандартизации и сертификации.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.