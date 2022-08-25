За сутки американские военные базы в Сирии дважды подвергались обстрелам. В результате ранения получили трое военных США.

Об этом сообщают сирийские и американские медиа.

Днем 25 августа сирийская пресса написала, что накануне, в среду вечером, ракетный удар был нанесен по двум военным базам США, расположенным вблизи нефтяных месторождений Аль-Омар и Конико на востоке Сирии. А в четверг атаке подверглась база в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

"База США на нефтяном месторождении Конико в восточной части страны была обстреляна очередями из реактивных гранатометов, после чего внутри нее раздались взрывы. Данных о раненых или потерях не поступало", - говорилось в сообщениях.

Затем обстрелы подтвердила американская сторона.

По данным Центрального командования армии США, трое американских военнослужащих получили ранения в результате двух ракетных обстрелов военных баз в Сирии в ночь со среды на четверг. Пентагон заявил, что минувшей ночью произошел обстрел двух военных баз США Грин-Виллидж и Коноко на северо-востоке Сирии.

Ракеты были выпущены, по-видимому, в качестве ответа за американские бомбардировки накануне вечером объектов проиранских ополченцев в Сирии.

Один военнослужащий с базы Коноко получил легкую травму и уже вернулся в строй, сообщило командование. Двое других солдат с базы Грин-Виллидж проходят медобследование.

После нападения силы США подняли в воздух боевые вертолеты Apache и нанесли несколько ударов, в результате которых были уничтожены три транспортных средства и оборудование, которые использовались для запуска ракет.

Как писала "Страна", в июне Россия нанесла удары по базе США в Сирии.

А месяц спустя главы Ирана, России и Турции заявили, что США должны уйти из Сирии.