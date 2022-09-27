Кабмин обновил правила выезда мужчин из Украины. Согласно его постановлению, за границу могут выезжать:

мужчины, сопровождающие детей с инвалидностью,

мужчины, которые едут за границу к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, даже если их дети находятся заграницей.

Кроме того, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые сопровождают детей с инвалидностью, уже не ограничено количество пересечений границы. Ранее выезжать из страны разрешалось всего один раз в момент действия военного положения.

Напомним, в Раде предлагают выпускать мужчин за границу за ежемесячный взнос в пользу ВСУ. Инициатором законопроекта выступил депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. В пояснительной записке депутат пишет, что в Украине зарегистрирован высокий уровень безработицы - 35%. "Граждане могут и должны работать на экономику (а значит и обороноспособность) - работой в тылу или за рубежом", - отметил депутат.

В случае принятия проекта мужчин за границу выпустят при условии внесения гарантийной оплаты в государственный банк 13 000 грн. Из этого взноса сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (порядка 2700 грн), будет ежемесячно перечисляться на счет ВСУ. От желающих выехать мужчин потребуется предоставить письменное подтверждение добровольной обязанности пополнять этот счет на ту же сумму налогов пока мужчина пребывает за границей.

Напомним, украинских мужчин планировали выпускать за границу под залог в 200 тысяч, однако население негативно отреагировало на эту идею.