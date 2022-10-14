В Беларуси в ближайшие дни ожидают прибытия подразделений армии РФ для создания совместной группировки войск
В ближайшие дни в Беларусь начнут прибывать подразделения российской армии для участия в создании региональной группировки войск.
Об этом сообщил в Telegram заместитель начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Тумар.
Основой группировки будут части белорусской армии по штату мирного времени.
"Для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике Беларусь принято решение о создании Региональной группировки войск на нашей территории.
Ее основу будут составлять Вооружённые Силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации.
Региональная группировка войск (сил) Союзного государства является исключительно оборонительным проектом", - говорится в сообщении.
Напомним, в Беларуси заявили, что создали с россиянами совместную военную группировку. Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин пояснил, что региональная группировка войск нужна "на случай обострения ситуации на западном направлении". И готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.
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