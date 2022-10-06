В Киеве будут судить организатора схемы, по которой за 10 тысяч долларов продавали удостоверения волонтеров для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, 50-летнего киевлянин с помощью подельников предлагал изготовить справку о членстве в международной общественной организации и волонтерской деятельности с последующим внесением в специальную базу данных, что дает право на пересечение государственной границы как волонтеру. Также злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к военной службе.

Клиентов злоумышленник подыскивал через Телеграм, разместив объявление. Стоимость его услуг составляла 10 000 долларов США.

Злоумышленник был задержан на горячем при получении 4 000 долларов США за изготовленное удостоверение волонтера.

Также в ходе следствия стражи порядка задокументировали перечисление еще 40 тысяч гривен аванса на банковский счет злоумышленника.

В настоящее время обвинительный акт в отношении организатора схемы направлен в суд. Он составлен по статье о незаконной переправке граждан Украины призывного возраста через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении других участников схемы продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.

Ранее "Страна" писала, что в Украине набирает обороты схема выезда за границу мужчин под видом волонтеров или водителей через систему "Шлях".

Также мы сообщали, что главу киевской райадминистрации задержали при получении взятки за выезд мужчин за границу.